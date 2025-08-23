The Swiss voice in the world since 1935

India suspenderá los envíos postales a Estados Unidos por confusión arancelaria

India suspenderá temporalmente los envíos postales a Estados Unidos, anunció el gobierno este sábado, alegando la confusión derivada de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. 

La medida se produce menos de una semana antes de que entre en vigor la decisión de la administración Trump de suprimir la exención de aranceles a ciertos paquetes de bajo valor. 

El ministerio de Comunicaciones de India indicó que la orden ejecutiva emitida a finales de julio requiere que los transportistas y otras «entidades autorizadas» por las autoridades estadounidenses recauden y remitan los aranceles. 

Sin embargo, «varios procesos críticos relacionados con la designación de ‘entidades autorizadas’ y los mecanismos de recaudación y remisión de impuestos siguen sin definirse», declaró el ministerio en un comunicado. 

«En consecuencia, las aerolíneas con destino a Estados Unidos declararon su incapacidad para aceptar envíos postales después del 25 de agosto de 2025, alegando falta de preparación operativa y técnica». 

Como resultado, el Departamento de Correos de India suspenderá temporalmente las reservas de «todo tipo de artículos postales» con destino a Estados Unidos a partir del lunes, excepto cartas, documentos y regalos con un valor de hasta 100 dólares. 

«Estas categorías exentas seguirán siendo aceptadas y enviadas a Estados Unidos, sujetas a nuevas aclaraciones» de la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP) de Estados Unidos y del servicio postal de Estados Unidos (USPS), declaró el ministerio, añadiendo que «se están haciendo todos los esfuerzos posibles para normalizar los servicios». 

Esta disposición se suma a medidas similares adoptadas por los servicios postales de Europa. 

El servicio postal de Francia (La Poste) dijo a AFP que suspenderá la mayoría de los envíos de paquetes a Estados Unidos a partir del lunes. 

Añadió que las nuevas normas de implementación fueron emitidas por la Oficina de Aduanas de Estados Unidos el 15 de agosto, «dejando a los servicios postales europeos con un plazo extremadamente limitado para prepararse». 

La administración Trump anunció que abolirá la exención de impuestos sobre los paquetes pequeños que ingresan a Estados Unidos a partir del 29 de agosto.

