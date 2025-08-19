India y China celebran «nuevo impulso» en sus relaciones en una reunión sobre la frontera

3 minutos

Nueva Delhi, 19 ago (EFE).- El asesor de Seguridad Nacional de la India, Ajit Doval, afirmó este martes que las relaciones con China han entrado en una fase de «nueva energía y nuevo impulso», a lo que el canciller chino, Wang Yi, remarcó que los «reveses» de los últimos años no beneficiaron a ninguno de los dos países.

Las declaraciones, inusualmente optimistas, se produjeron en el inicio de la 24 Reunión de los Representantes Especiales para la Cuestión Fronteriza, que se celebra hoy en Nueva Delhi y que es el punto central de la visita de dos días del canciller chino.

«Tuve una reunión maravillosa en la última ronda en Pekín. Y estoy muy feliz de que desde entonces, en los últimos nueve meses, ha habido una tendencia al alza. Las fronteras han estado tranquilas. Ha habido paz y tranquilidad. Nuestros compromisos bilaterales han sido más sustanciales», dijo Doval en sus comentarios iniciales.

El asesor indio atribuyó esta mejora a la reunión entre el primer ministro Narendra Modi y el presidente Xi Jinping en Kazán el pasado octubre. «Estamos muy agradecidos a nuestros líderes que en Kazán (…) fueron capaces de establecer una nueva vía. Y nos hemos beneficiado mucho desde entonces», añadió.

Wang Yi coincidió en la importancia de ese encuentro y reconoció las dificultades del pasado reciente. «Los reveses que experimentamos en los últimos años no estaban en los intereses de la gente de nuestros dos países (…) Esa reunión (de Kazán) señaló la dirección para el desarrollo de nuestras relaciones bilaterales y proporcionó el impulso para la solución adecuada de la cuestión fronteriza», afirmó.

El canciller chino también subrayó la importancia de la próxima visita de Modi a China. «La parte china concede gran importancia a la visita del primer ministro a China para asistir a la cumbre de la OCS por invitación nuestra. Creemos que la parte india también contribuirá a una cumbre exitosa en Tianjin», dijo Wang.

«La historia y la realidad demuestran una vez más que una relación sana y estable entre China y la India sirve a los intereses fundamentales y a largo plazo de nuestros dos países. También es lo que todos los países en desarrollo quieren ver», sentenció.

Se espera que Wang Yi sea recibido también esta tarde por el primer ministro Modi, en la que será la cita de más alto nivel de la visita.

Este encuentro busca avanzar en la normalización de unas relaciones profundamente afectadas por esa crisis, en un momento de intensa actividad diplomática de Nueva Delhi en respuesta a las presiones comerciales de Estados Unidos. EFE

igr/jgv/cg

(foto) (video)