Indonesia busca a los dos españoles desaparecidos tras recuperar un segundo cuerpo

Labuan Bajo (Indonesia), 5 ene (EFE).- Los equipos de búsqueda de Indonesia retomaron este lunes el operativo para tratar de localizar a los dos españoles que continúan desaparecidos tras el naufragio de un barco turístico el 26 de diciembre, después de que el domingo se recuperara un segundo cadáver de los españoles accidentados.

Los rescatistas y la familia han identificado a la víctima mortal hallada ayer como Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, de 44 años.

Martín viajaba junto a su esposa, Andrea Ortuño, y cuatro menores en el navío KM Putri Sakinah cuando este se hundió en aguas del Parque Nacional de Komodo.

«Las familias afectadas por el accidente del KM Putri Sakinah hemos tenido confirmación de la recuperación de los restos mortales de Fernando Martín. Rogamos una oración por él y por los dos menores aún desaparecidos, a quienes confiamos en encontrar lo antes posible», apuntó la familia en un comunicado.

El barco KN Puntadewa, la nave nodriza de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) movilizada para el operativo, partió hoy una hora antes de lo habitual con el objetivo de aprovechar todas las horas del día.

La búsqueda tiene como área prioritaria las aguas entorno a la isla de Serai, a una milla al sur de donde ayer se encontró los restos de Martín y cerca de donde también fue hallado el lunes el cuerpo de una menor española, hija de la pareja del exfutbolista.

En esa zona también se encontraron ayer restos de madera de un posible un barco hundido y un extintor.

Parte de la familia se trasladó hoy en un barco de la Marina de Indonesia al área de búsqueda para observar de cerca las tareas.

A raíz de encontrar los restos sin vida de Martín, las autoridades extendieron el operativo hasta al menos el atardecer del miércoles.

«Las autoridades indonesias, cuya labor valoramos enormemente, han extendido tres días más el periodo oficial de búsqueda y siguen dotando de más medios humanos y materiales a este dispositivo, que confiamos continúe hasta localizar a nuestros seres queridos», remarca el comunicado de la familia.

El barco KM Putri Sakinah se hundió en las aguas de la isla de Padar -en el Parque Nacional de Komodo- alrededor de las 20:30 hora local del 26 de diciembre (12:30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda inicial con lanchas y más adelante se amplió el operativo.

Tras el accidente fueron rescatadas Ortuño y otra de sus hijas, mientras que los dos menores desaparecidos son un hijo de Martín y un hijo de la superviviente.

«No volveremos a España sin los cuatro, todos juntos», subrayan los familiares. EFE

