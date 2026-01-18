Indulto de Trump no detiene proceso para sentencia en contra exgobernadora de Puerto Rico

3 minutos

San Juan, 18 ene (EFE).- El Tribunal Federal de San Juan informó este domingo de que denegó la solicitud de suprimir la recomendación de un año de prisión como sentencia para la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, convicta por un caso de corrupción relacionado con una donación durante campaña electoral de 2020, y la petición de retrasar la vista de condena.

La jueza Silvia Carreño rechazó el sábado la solicitud de la defensa de Vázquez para eliminar la recomendación de sentencia de un año de cárcel que radicó la Fiscalía federal, después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara el perdón firmado por el presidente, Donald Trump.

En este contexto, Carreño señaló que la recomendación de la Fiscalía federal es solo «uno de los elementos que el Tribunal considerará al dictar sentencia» y el Tribunal entiende que «no se ha incumplido con el acuerdo de culpabilidad que figura en el expediente y que no es necesario eliminar del expediente el memorando de sentencia del Ministerio Público».

Por su parte, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, recordó el sábado que la exgobernadora puertorriqueña Wanda Vázquez, alegó culpabilidad y fue convicta por un caso de corrupción, tras la concesión de indulto de Trump.

«Reconozco la facultad del presidente Trump de emitir indultos, no obstante, dicho indulto no cambia la realidad que todos conocemos sobre la alegación de culpabilidad que hizo Vázquez en el caso criminal que se llevó en su contra», aseveró en un comunicado la mandataria.

A su juicio, «la concesión de este perdón presidencial no borra la gravedad de los actos admitidos, ni silencia el eco de una etapa que resultó profundamente penosa y vergonzosa para Puerto Rico».

Vázquez, quien fue la primera ejecutiva de la isla entre 2019 y 2021, objetó la petición de cárcel de un año que solicitó la Fiscalía Federal, en Puerto Rico, y la vista de sentencia se ha pospuesto en varias ocasiones. Ahora está pautada para el próximo 29 de enero.

La exgobernadora se declaró en agosto culpable de aceptar promesas de aportaciones de un extranjero para su campaña política, en violación a la Ley federal de Campañas Electorales.

En este contexto, González remarcó su «firme convicción de que la impunidad no debe ser el norte».

Vázquez, que se convirtió así en la primera exgobernante en ser convicta en la isla, aunque de un delito menos grave, está acusada junto a Julio Herrera Velutini, dueño de Bancrédito International Bank, y el exagente del FBI Mark Rossini, quienes también llegaron a un acuerdo de culpabilidad.

Antes de estos acuerdos de culpabilidad, los tres enfrentaban cargos por conspiración, soborno a programa federal y fraude electrónico, por los que podían haber sido condenados a un máximo de 20 años de prisión.

Según la acusación formal emitida en su momento, Herrera y Rossini supuestamente pagaron más de 300.000 dólares a asesores políticos en apoyo a la campaña electoral de Vázquez de 2020.

A cambio, la exgobernadora despidió al comisionado de la agencia reguladora de instituciones financieras OCIF, que investigaba al banco de Herrera. EFE

ea/nvm