Industriales de Bolivia reportan que el PIB de ese sector decreció un 1 % durante 2025

La Paz, 11 dic (EFE).- La Cámara Nacional de Industrias (CNI) de Bolivia informó este jueves que el producto interior bruto (PIB) de ese sector decreció un 1 % en 2025 debido a la escasez de combustibles y al encarecimiento del dólar, entre otros factores, por lo que pidió la aprobación de varias leyes para fortalecer la economía del país.

«El PIB industrial ha caído en esta gestión en 1 % y este decrecimiento industrial no responde únicamente a uno o dos factores aislados sino a la convergencia de múltiples variables estructurales y coyunturales», indicó el presidente de la CNI, Gonzalo Morales.

Morales precisó que «la participación de la industria en el universo de las empresas» pasó de 10,93 %, en 2024, a 10,33 % este año, lo que significa que «se han cerrado industrias» en este último tiempo.

Asimismo, mencionó que las importaciones de insumos industriales, como bienes de capital y materia prima, cayeron en 2025 un 0,72 %.

También señaló que hubo un «repunte» de 3,33 % de las exportaciones del sector industrial, que este año alcanzaron los 2.885 millones de dólares, pero que todavía están lejos de los 7.000 millones de dólares registrados en 2022.

El presidente de los industriales señaló que la primera causa para el decrecimiento del sector fue la «escasez» de combustibles que afecta al país desde 2024, lo que afectó «la operación diaria de las industrias bolivianas».

En octubre, la CNI ya pidió al Gobierno del exmandatario Luis Arce (2020-2025) que «transparente la situación real de los combustibles» debido a las filas extensas que se generaron en las estaciones de provisión desde hace más de un año y a los efectos en las industrias.

Otro aspecto que identificó Morales fue el «encarecimiento del dólar» en el mercado paralelo, que en mayo llegó a los 20 bolivianos por divisa frente al precio oficial que se mantiene en 6,96 bolivianos, lo que incidió en el alza de los insumos, materias primas e importación de maquinaria para poder producir.

También mencionó la caída de la inversión privada por una percepción de «inseguridad jurídica y la falta de incentivos fiscales», e indicó que hubo una la baja ejecución pública, que llegó al 36 % en septiembre, y que no generó la demanda necesaria para dinamizar la cadena productiva.

Otro factor que incidió en el decrecimiento industrial fue el «contrabando y la falsificación de productos» fabricados en Bolivia, lo cual generó una «competencia desleal en las empresas formales» y desincentivó la innovación, añadió.

Según el presidente de la CNI, Bolivia pasa por una «crisis general» con un crecimiento negativo de 0,5 % y «con proyecciones de un decrecimiento en la gestión 2026».

Morales remarcó la necesidad de que el Parlamento apruebe una nueva ley de inversiones y otras contra el contrabando, la falsificación de medicamentos y una norma que sancione penalmente los bloqueos de caminos, una medida de protesta que ha sido común en los últimos años, en perjuicio de la actividad económica.

La cámara destacó los acercamientos que tuvo el presidente Rodrigo Paz con el sector empresarial.

Paz asumió la Presidencia de Bolivia el pasado 8 de noviembre, en un contexto de crisis económica por la falta de dólares que persiste desde 2023, la escasez de combustibles y el encarecimiento de varios productos básicos.

Al cumplir un mes de Gobierno, el Ejecutivo aseguró que logró restablecer la provisión de combustibles, lo que se reflejó en una disminución de las filas de vehículos en las gasolineras, además de estabilizar el tipo de cambio del dólar. EFE

