Ingresos de Venezuela se incrementarán «en un 37 %» en 2026, según Delcy Rodríguez

3 minutos

Caracas, 21 ene (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este miércoles que los ingresos del país suramericano van a aumentar «en un 37 %» este 2026, justo cuando la Casa Blanca ha anunciado acuerdos entre Caracas y Washington por la venta de crudo venezolano.

«Este año se van a incrementar los recursos expresados en divisas en un 37 %», declaró la mandataria durante una sesión de trabajo del Consejo Federal de Gobierno en el Palacio de Miraflores, sede presidencial, en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.

En la reunión, en la cual participaron todos los gobernadores y alcaldes del país, así como el gabinete de ministros, la mandataria encargada afirmó que estos ingresos nacionales impactarán también a las regiones del país.

«Ustedes van a tener más recursos para su gestión, que sé que los necesitan», afirmó.

En este sentido, señaló que la distribución de los ingresos para los distintos niveles de Gobierno seguirá igual que en el año 2025: 53 % para comunas, 29 % para las gobernaciones, 15 % para las alcaldías y 3 % para «fortalecimiento institucional».

Asimismo, señaló que el Gobierno intervendrá para «corregir desequilibrios» en la asignación de recursos de distintas alcaldías de ciudades capitales y algunas del «interior del país».

«Lo veníamos trabajando y así lo había aprobado el presidente desde el año pasado», señaló.

Este martes, Rodríguez anunció el ingreso de 300 millones de dólares al país suramericano, días después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, destacara un acuerdo entre Washington y Caracas valorado en 500 millones de dólares, por el cual EE.UU. comercializará hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano y gestionará los ingresos antes de transferirlos a Venezuela.

Leavitt afirmó entonces que el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez ha cumplido con «todas las exigencias y solicitudes» de la Administración de Donald Trump.

Rodríguez, que ejercía como vicepresidenta, asumió el cargo al frente del Ejecutivo tras ser convocada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), luego de los ataques de EE.UU. en suelo venezolano con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, quienes permanecen encarcelados en Nueva York.

Desde entonces, Trump afirmó que pidió «acceso total» a los recursos petroleros venezolanos, mientras que su secretario de Energía, Chris Wright, aseguró que EE.UU. controlará la venta del crudo del país suramericano por un tiempo «indefinido».

Trump dijo además este miércoles que Venezuela ganará con el petróleo más dinero «en los últimos seis meses» de lo que lo ha hecho en los últimos veinte años.EFE

ls/bam/gad

(foto) (video)