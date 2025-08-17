Inicia la jornada de votación en Bolivia para elegir a presidente y renovar el Legislativo
La Paz, 17 ago (EFE).- La jornada de elecciones generales en Bolivia comenzó este domingo con la apertura de las mesas electorales, en las que se elegirá al presidente y vicepresidente y se renovará el Parlamento para el periodo 2025-2030.
Los recintos electorales dispuestos en todo el país abrieron a las 08.00 hora local (12.00 GMT) y funcionarán durante ocho horas ininterrumpidas hasta las 16.00 (20.00 GMT), cuando se prevé su cierre. EFE
gb/eb/lnm
(foto) (vídeo)