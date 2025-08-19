Inter Miami-Tigres abre unos cuartos de la Leagues Cup que enfrentan a México y la MLS

Washington, 19 ago (EFE).- El Inter Miami-Tigres UANL con Lionel Messi de vuelta es el plato fuerte de los cuartos de final de la Leagues Cup que se disputarán este miércoles entre clubes de la MLS y de México.

Ademas de este duelo, que abre una jornada en la que se disputarán los cuatro enfrentamientos, también jugarán, en este orden, Toluca contra Orlando City, Seattle contra Puebla y Los Angeles Galaxy contra Pachuca.

Todos los partidos se disputarán en Estados Unidos: Inter, Seattle y Galaxy ejercerán como anfitriones en sus estadios, mientras que el duelo entre el Toluca -local- y el Orlando City se jugará en Los Ángeles.

Columbus Crew e Inter Miami ganaron las dos últimas ediciones del torneo, por lo que los clubes mexicanos buscan, además de la gloria deportiva, recuperar el trofeo para su país.

Inter-Tigres

Se trata del duelo más atractivo de estos cuartos de final, en el que se medirá el poder ofensivo y las estrellas del Inter Miami con la historia de Tigres.

Messi, lesionado el 2 de agosto precisamente en la Leagues Cup, volvió a jugar este fin de semana y se espera que sea titular el miércoles.

La Leagues Cup tiene un significado especial para el argentino y para el Inter Miami, pues fue el primer trofeo que ganaron al poco de su fichaje en 2023.

Tras su eliminación en semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf y en octavos de final del Mundial de Clubes, parte de la temporada del Inter Miami pasa por esta competición.

El partido también tiene el atractivo de ver cara a cara a Messi con su compañero en la albiceleste Ángel Correa. También el duelo entre el propio Correa y Rodrigo de Paul, hasta hace semanas compañeros en el Atlético de Madrid.

Toluca-Orlando City

Las esperanzas de México están en parte depositadas en el Toluca, el vigente campeón de su Torneo Clausura.

El Toluca quedó primero en el grupo mexicano de la primera fase y confía en su poder ofensivo, liderado por el portugués Paulinho, para imponerse en la eliminatoria.

Delante, sin embargo, se encontrará con un Orlando City en pleno crecimiento, consolidado en la parte alta de la MLS, con el argentino Martín Ojeda como principal arma goleadora y con el colombiano Luis Muriel capitaneando el equipo.

Seattle-Puebla

El Seattle fue el único equipo de los 36 que participaron en la Leagues Cup que logró un pleno de victorias en la fase de grupos, incluido un insólito 7-0 al Cruz Azul, actual campeón de la Concacaf.

Es el partido más desbalanceado sobre el papel, pues el Puebla no pasa por su mejor momento: clasificó a los cuartos de final en el último cupo disponible para los equipos mexicanos y es penúltimo en la Liga MX con tres puntos de 15.

LA Galaxy-Pachuca

El líder de la Liga MX frente al colista de la MLS.

El LA Galaxy, vigente campeón de la MLS, está protagonizando una campaña para el olvido. Es último en el campeonato doméstico, con solo tres victorias en 26 partidos, por lo que ganar la Leagues Cup sería su forma de salvar la temporada.

El Pachuca, por su lado, ha logrado levantarse tras la mala imagen dejada en el Mundial de Clubes y es el actual líder de la Liga MX, además el peso de su escudo en competencias internacionales lo pone entre los favoritos. EFE

