The Swiss voice in the world since 1935

Internautas chinos elogian a turista española que salvó a un niño en un río del país

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Pekín, 13 ago (EFE).- Una turista española que rescató a un niño de un río en la provincia china de Hunan (centro) ha recibido elogios de miles de internautas en las redes sociales del gigante asiático.

Según reveló este miércoles el diario oficial China Daily, Marta Santana, de 31 años y exentrenadora de natación, se lanzó al agua el pasado 7 de agosto para poner a salvo al menor, que había sido arrastrado por la corriente.

La mujer, que viajaba con amigos por la turística localidad de Fenghuang, vio cómo el niño se precipitaba al río Tuo y, al percatarse de que no podía nadar, se lanzó al agua desde un puente de piedra para impedir que se hundiera.

Segundos después, el abuelo del menor también se lanzó al agua y, junto a Santana, logró arrastrarlo hasta la orilla en menos de medio minuto.

El rescate, captado en vídeo, se viralizó en la red social Weibo -semejante a X, censurada en China- y acumuló más de 1,8 millones de visualizaciones, acompañado de comentarios como “la bondad no tiene fronteras” o “quien se prepara para saltar al agua también es un héroe”.

La historia también se convirtió en tendencia en la misma plataforma bajo la etiqueta “turista extranjera salva valientemente a un niño en la antigua ciudad de Fenghuang”, situándose entre los asuntos más comentados del día en la red social.

“No lo pensé dos veces”, declaró Santana, que también elogió al abuelo del niño por lanzarse al agua para ayudar.

La española, en su primer viaje a China, afirmó sentirse aliviada de que el pequeño estuviera a salvo y aseguró que “volvería a hacer exactamente lo mismo” en una situación similar.

“Fue puro instinto, no tuve tiempo de pensar, solo quería sacarlo del agua”, explicó Santana, que trabajó durante una década como entrenadora de natación y socorrista.

El responsable de cultura y turismo del condado de Fenghuang, Yang Xiaoli, calificó la acción de la visitante como “un acto heroico” y subrayó que “un comportamiento tan valiente y bondadoso es realmente admirable”. EFE

gbm/jacb/ah

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR