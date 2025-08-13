Internautas chinos elogian a turista española que salvó a un niño en un río del país

2 minutos

Pekín, 13 ago (EFE).- Una turista española que rescató a un niño de un río en la provincia china de Hunan (centro) ha recibido elogios de miles de internautas en las redes sociales del gigante asiático.

Según reveló este miércoles el diario oficial China Daily, Marta Santana, de 31 años y exentrenadora de natación, se lanzó al agua el pasado 7 de agosto para poner a salvo al menor, que había sido arrastrado por la corriente.

La mujer, que viajaba con amigos por la turística localidad de Fenghuang, vio cómo el niño se precipitaba al río Tuo y, al percatarse de que no podía nadar, se lanzó al agua desde un puente de piedra para impedir que se hundiera.

Segundos después, el abuelo del menor también se lanzó al agua y, junto a Santana, logró arrastrarlo hasta la orilla en menos de medio minuto.

El rescate, captado en vídeo, se viralizó en la red social Weibo -semejante a X, censurada en China- y acumuló más de 1,8 millones de visualizaciones, acompañado de comentarios como “la bondad no tiene fronteras” o “quien se prepara para saltar al agua también es un héroe”.

La historia también se convirtió en tendencia en la misma plataforma bajo la etiqueta “turista extranjera salva valientemente a un niño en la antigua ciudad de Fenghuang”, situándose entre los asuntos más comentados del día en la red social.

“No lo pensé dos veces”, declaró Santana, que también elogió al abuelo del niño por lanzarse al agua para ayudar.

La española, en su primer viaje a China, afirmó sentirse aliviada de que el pequeño estuviera a salvo y aseguró que “volvería a hacer exactamente lo mismo” en una situación similar.

“Fue puro instinto, no tuve tiempo de pensar, solo quería sacarlo del agua”, explicó Santana, que trabajó durante una década como entrenadora de natación y socorrista.

El responsable de cultura y turismo del condado de Fenghuang, Yang Xiaoli, calificó la acción de la visitante como “un acto heroico” y subrayó que “un comportamiento tan valiente y bondadoso es realmente admirable”. EFE

gbm/jacb/ah