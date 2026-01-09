Interrogan a copropietarios franceses del bar que se incendió en los Alpes suizos

Ginebra, 9 ene.- La pareja de copropietarios del bar «Le Constellations» de la estación suiza de Crans montana, donde se produjo el incendio de Nochevieja que provocó la muerte de 40 jóvenes, fueron interrogados este viernes en el marco de la investigación penal en su contra por los posibles delitos de homicidio por negligencia, incendio por negligencia y lesiones corporales por negligencia.

En la tragedia quedaron heridas 116 personas, la gran mayoría con quemaduras graves, mientras que la mitad de los fallecidos tenían entre 14 y 17 años.

Los copropietarios, de nacionalidad francesa, Jacques y Jessica Moretti, acudieron acompañados de sus tres abogados a la sede del Ministerio Público del cantón de Valais, jurisdicción a la que pertenece Crans Montana, localidad de los Alpes suizos donde ocurrió el incendio.

A la entrada de la entidad les esperaban medio centenar de periodistas, incluidos muchos medios de Francia e Italia, que tuvieron varias víctimas en este incendio, ocurrido a partir de las chispas de bengalas adheridas a botellas que encendieron la espuma insonorizante que cubría el techo.

Según los indicios reunidos -que no son definitivos- el material de esa espuma causó la propagación casi inmediata del fuego en el local, donde la mayoría de asistentes se encontraba celebrando la nochevieja en el sótano. Los expertos han estimado que esa parte del local tardo poco más de un minuto en arder.

Los copropietarios del bar, que llevaba casi diez años funcionando- son interrogados sobre su situación personal, en particular sobre su patrimonio immobiliario, y en una fecha posterior se les citará para interrogarlos sobre los hechos y las razones que pudieron conducir al drama.

Ninguno de los dos, ni sus abogados, hicieron comentario alguno a su entrada a pesar de la insistencia de los periodistas.

Las autoridades municipales de Crans montana han admitido que no se había cumplido con inspeccionar las medidas de seguridad del bar, el cual llevaba casi seis años sin ser controlado. EFE

