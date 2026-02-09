Interrogan en Italia a un sospechoso de haber pagado por disparar contra civiles durante el sitio de Sarajevo

afp_tickers

2 minutos

Un italiano de 80 años, sospechoso de haber pagado a militares bosnios para disparar a civiles durante el sitio de Sarajevo (1992-1996), fue interrogado el lunes en Milán, indicó la prensa.

Este exconductor de camiones de la región de Friul-Venecia Julia, en el noreste de Italia, fue acusado por la fiscalía de Milán de «homicidio voluntario continuado y agravado por motivos abyectos», según la agencia de prensa italiana Ansa.

«Mi cliente respondió a todas las preguntas y reafirmó su inocencia», declaró a la salida del interrogatorio su abogado, Giovanni Menegon.

La Fiscalía abrió en octubre una investigación sobre los presuntos viajes de estos “turistas de la guerra”, también conocidos como «francotiradores de fin de semana» entre ellos numerosos italianos.

En su mayoría era simpatizantes de extrema derecha aficionados a las armas y con alto poder adquisitivo que habrían viajado durante la guerra de Bosnia a las colinas que rodean Sarajevo, pagando al ejército serbio de Bosnia que sitiaba la ciudad para poder disparar contra civiles.

Según la prensa italiana, el hombre interrogado en Milán era aficionado a la caza, tenía varias armas de fuego y era un nostálgico del fascismo. También se habría jactado en público de haber viajado a Bosnia para «cazar personas».

“Según los testimonios recogidos, contaba a sus amigos en el bar del barrio lo que había hecho durante la guerra en los Balcanes”, explicó a la AFP la periodista independiente Marianna Maiorino, que investigó el caso y también fue interrogada en el marco de la investigación italiana.

«No estoy preocupado, es solo uno de los muchos asuntos, grandes o pequeños, que han marcado mi vida, he vivido muchos”, declaró el sospechoso el domingo al periódico Messaggero Veneto.

La investigación preliminar empezó a finales del año pasado tras una denuncia del periodista y escritor italiano Ezio Gavanezzi, basada en dos testimonios incluidos en un documental.

Durante el sitio de Sarajevo (1992-1996), el más largo de la historia de la guerra moderna, más de 11.500 personas murieron en la ciudad, entre ellas varios cientos de niños, según las cifras oficiales bosnias.

str-rus-jra/ljm/pc/mb