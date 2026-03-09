The Swiss voice in the world since 1935
Investigan como «terrorismo relacionado con el EI» ataque fallido a residencia de Mamdani

Nueva York, 9 mar (EFE).- El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) investiga como un acto de «terrorismo relacionado con el Estado Islámico (EI)» el lanzamiento fallido de un artefacto explosivo improvisado frente a la residencia oficial del alcalde Zohran Mamdani, durante las protestas del pasado fin de semana.

La comisionada de policía, Jessica S. Tisch, afirmó: «Los resultados de las pruebas preliminares determinaron que estos no eran artefactos de broma ni bombas de humo. Eran artefactos explosivos improvisados que podrían haber causado lesiones graves o la muerte». EFE

