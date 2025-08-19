The Swiss voice in the world since 1935

Investigan el robo de imágenes íntimas de un famoso italiano de sus cámaras de vigilancia

Roma, 19 ago (EFE).- Las autoridades italianas investigan el presunto robo de imágenes íntimas del popular presentar televisivo Stefano De Martino obtenidas a través de las cámaras de seguridad de la casa de su novia y han prohibido su divulgación en las redes.

La Fiscalía de Roma ha abierto este martes una investigación en la que plantea el delito de «acceso ilegal a sistema informático», que prevé penas de entre tres y diez años de prisión, aunque por el momento no hay imputados.

Las imágenes, según los medios locales, muestran en actitud íntima al popular presentador de la televisión pública italiana Stefano De Martino con su pareja Caroline Tronelli y han acabado circulando en las redes sociales y otras plataformas.

El presentador ha denunciado los hechos y la Policía Postal italiana ha asumido el mando en las investigaciones.

El Garante para la Protección de los Datos Personales ha prohibido su difusión por cualquier medio y advertido de las consecuencias penales que conllevaría.

Además, este organismo estatal ha explicado que el vídeo «habría sido sustraído ilegalmente del sistema de videovigilancia instalado en la casa de la pareja» del famoso presentador. EFE

