Investigan en Polonia la caída de un objeto no identificado que provocó una explosión

Cracovia (Polonia), 20 ago (EFE).- Un objeto no identificado se estrelló y explotó en un campo de maíz en la localidad de Osiny, en la región oriental polaca de Lublin la madrugada del miércoles y ocasionó daños materiales como roturas de cristales en varias casas, en un incidente que no dejó heridos pero está siendo investigado por las autoridades para determinar su naturaleza y origen.

El ministro de Defensa de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, declaró hoy que «lo más probable es que se trate de un dron que se estrelló» y añadió que se está determinando si se trataba de un dron militar o usado por contrabandistas.

Kosiniak-Kamysz destacó que, aunque no hay indicios de ello por el momento, no se puede descartar la posibilidad de que se tratase de un intento de sabotaje por parte de «alguien que trabaje para servicios extranjeros»

El ministro también informó de que los sistemas de radar, según un análisis preliminar, «no registraron ninguna violación del espacio aéreo» en las horas previas a la caída del objeto, por lo que es improbable que entrase desde un país vecino.

En el lugar del incidente, la Policía encontró restos carbonizados de metal y plástico dispersos en un radio de varias decenas de metros y determinó que se produjo una explosión lo suficientemente potente como para destrozar las ventanas de tres viviendas cercanas.

El área afectada en el campo presenta una zona quemada de aproximadamente ocho a diez metros de diámetro, pero no se ha encontrado un cráter de impacto, según las autoridades.

Pos su parte, el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas Polacas (DORSZ) confirmó a través de su cuenta en la plataforma X que «la noche pasada no se registró ninguna violación del espacio aéreo polaco, ni desde Ucrania ni desde Bielorrusia» e indicó que un informe preliminar sugiere que el objeto «podría ser parte de un motor con hélice».

En el lugar trabajan activamente soldados de la Gendarmería Militar, la policía, y servicios de contrainteligencia, que han acotado el área para restringir el acceso, mientras un helicóptero militar busca más restos del aparato.

El presidente del Gobierno regional de Lublin, Krzysztof Komorski, aseguró a los residentes que «no hay en este momento ninguna amenaza» y que se ha verificado y medido la radiación en la zona.

El 15 de noviembre de 2022, en Przewodów (cerca de la frontera polaco-ucraniana), impactó un misil que causó la muerte de dos personas.

Aunque inicialmente se sospechó que era ruso, las investigaciones concluyeron que fue un misil de defensa aérea ucraniano S-300 que se desvió.

Además, en marzo de 2024, un misil de crucero ruso violó el espacio aéreo polaco durante 40 segundos, lo que provocó una enérgica reacción diplomática y militar polaca. EFE

