Investigan en Santiago de Cuba el hallazgo de una cabeza humana en la basura

La Habana, 26 ago (EFE).- El hallazgo de una cabeza humana dentro de un contenedor de basura en la ciudad Santiago de Cuba (este) es investigado por autoridades del Ministerio del Interior (Minint), según informaron este martes medios oficiales.

«Fuerzas del Minint en Santiago de Cuba investigan un hecho extremadamente grave y poco visto en la sociedad cubana y santiaguera», refiere una nota del organismo publicada en el periódico provincial Sierra Maestra.

La publicación detalla que la cabeza fue encontrada dentro de un colector de basura en la zona Micro 3 del Centro Urbano Abel Santamaría, de Santiago de Cuba, segunda ciudad en importancia de la isla.

«En estos precisos momentos fuerzas conjuntas del Ministerio del Interior investigan y trabajan por dar captura prontamente al o los comisores del crimen», señala la nota, que cita como fuente al sitio oficialista Héroes del Moncada.

Sucesos como éste no suelen ser reportados en la prensa estatal de Cuba, donde son escasos los datos públicos y periódicos sobre delincuencia, sobre todo con violencia.

Pero los medios independientes, así como las redes sociales, reflejan diariamente distintos hechos delictivos como robos con violencia, accidentes y asesinatos.

Cuba atraviesa una profunda crisis económica en los últimos cinco años por los efectos de la pandemia y su combinación con la caída del turismo, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y los errores en las políticas económicas y monetaria.

La situación se evidencia en el desabastecimiento de productos básicos -alimentos, medicinas y combustible- y en una creciente inflación y dolarización parcial de la economía. EFE

