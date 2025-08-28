Investigan página web con fotos de famosas y políticas italianas con comentarios sexistas

Roma, 28 ago (EFE).- La Policía italiana investiga una página web con cerca de 200.000 subscriptores en la que se colgaban fotos robadas o modificadas de famosas y políticas italianas acompañadas con comentarios sexistas y que ha causado indignación entre las afectadas, informaron este jueves los medios.

Dichos medios publican que en la página Internet hay fotos extraídas de sus redes sociales o fotomontajes de la primera ministra Giorgia Meloni , su hermana Arianna y la secretaria del Partido Demócrata (PD), Elly Schlein o de actrices como Paola Cortellesi o la influencer Chiara Ferragni, así como de otras personas famosas o mujeres anónimas a las que los subscriptores comentaban con frases vulgares y sexistas.

Este caso sigue al del cierre del grupo Facebook en el que maridos y parejas colgaban fotos íntimas de sus compañeras para que el resto las comentase.

La primera denuncia fue de Valeria Campagna, líder del grupo del Partido Demócrata (PD) en el ayuntamiento de Latina, que se dio cuenta de que la habían publicado en esta página web sin su conocimiento fotos en traje de baño y momentos de su vida privada.

«Hoy estoy disgustada, enojada, decepcionada. Pero no puedo callarme, porque esta historia no se trata solo de mí. Se trata de nuestro derecho a ser libres, respetados y a vivir sin miedo», afirmó la política.

Posteriormente se descubrió que había fotos de otras políticas como la eurodiputada del PD Alessandra Moretti que denunció que en este foro se «había estado robando sus fotos y fragmentos de programas de televisión durante años, editándolos y publicándolos en línea.»

«Este tipo de sitios web incitan a la violación y la violencia. Insto a todos a denunciar esto. Hemos visto numerosos ejemplos de cómo las mujeres son expuestas y tratadas como moneda de cambio», afirmó Moretti a los medios que agregó que «negar o minimizar la gravedad de estos fenómenos significa descuidar la seguridad de las mujeres y el nivel de civilidad de un país».

Los medios explican la dificultad de cerrar páginas de Internet de este tipo donde el operador es anónimo y se gestiona desde el extranjero. Ahora los investigadores intentarán determinar si los países donde se ubican ambos portales tienen acuerdos bilaterales con Italia para combatir la ciberdelincuencia porque de lo contrario será difícil proceder al cierre y bloqueo. EFE

