Irán advierte que utilizará misiles “mucho más avanzados” si Israel comete nueva aventura

2 minutos

Teherán, 20 ago (EFE).- Irán advirtió que si Israel vuelve a emprender una nueva acción en su contra utilizará misiles “mucho más avanzados” que los lanzados durante la guerra de 12 días contra el Estado hebreo.

“Los misiles utilizados en la guerra de 12 días fueron fabricados por el Ministerio de Defensa hace algunos años. Hoy poseemos misiles con capacidades mucho mayores que los anteriores”, afirmó el ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nasirzadeh, durante un encuentro con agregados militares extranjeros en Teherán, informó este miércoles la agencia Tasnim.

Nasirzadeh advirtió que si Israel comete “otra aventura”, Irán pondrá en acción estos nuevos misiles, asegurando que la respuesta de Teherán sería “letal, sorpresiva, dolorosa y fuera de todo cálculo”.

El titular de Defensa iraní señaló que en el conflicto ocurrido entre el 13 y 24 de junio, Irán no se enfrentó únicamente a Israel, “sino a una potencia plenamente respaldada por Estados Unidos, que aportó toda su capacidad logística, informativa y de apoyo”.

Pese a ese respaldo, sostuvo que el mundo fue testigo de que los misiles utilizados por Irán “alcanzaron plenamente sus objetivos e infligieron daños considerables al enemigo sionista (Israel)”.

Irán ha desarrollado durante las últimas cuatro décadas una industria nacional de armamento, debido al embargo internacional, con especial enfoque en los misiles, y cuenta con proyectiles balísticos capaces de alcanzar hasta 2.000 kilómetros, suficiente para llegar a Israel.

El país persa utilizó algunos de estos misiles en respuesta a los bombardeos israelíes de junio pasado, que provocaron la muerte de 31 personas en territorio israelí, en represalia por los ataques israelíes contra instalaciones militares, nucleares y civiles iraníes, que en 12 días de conflicto causaron más de 1.000 muertos, incluidos altos mandos militares y científicos nucleares. EFE

ash/jlr/alf