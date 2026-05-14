Irán busca el apoyo del BRICS frente a EE.UU. e Israel en la reunión de Nueva Delhi

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Nueva Delhi, 14 may (EFE).- Irán pidió este jueves a los países del BRICS condenar «explícitamente» las acciones militares de Estados Unidos e Israel durante la reunión de ministros de Exteriores del bloque en Nueva Delhi, en medio de crecientes tensiones internas por la guerra en Oriente Medio.

El canciller iraní, Abás Araqchí, acusó a Washington e Israel de violar el derecho internacional y reclamó a las economías emergentes adoptar «medidas prácticas» para frenar lo que calificó como una «agresión ilegal» contra Irán.

«Irán llama a los miembros del BRICS y a todos los miembros responsables de la comunidad internacional a condenar explícitamente las violaciones del derecho internacional por parte de Estados Unidos e Israel», afirmó Araqchí en una transcripción de su intervención en la reunión ministerial del grupo compartida en Telegram.

El jefe de la diplomacia iraní sostuvo además que los países miembros del bloque enfrentan presiones similares por parte de Estados Unidos y defendió una mayor coordinación política entre las economías emergentes.

«Para casi todos los presentes en esta reunión, resistir la intimidación estadounidense no es una batalla desconocida (…) Aunque Irán agradece el apoyo y la solidaridad de los países BRICS, es necesario que todos intensifiquemos nuestros esfuerzos para poner fin a ese sentimiento de superioridad e inmunidad por parte de Estados Unidos», afirmó el canciller iraní.

La intervención a puerta cerrada se produjo durante una reunión marcada por las diferencias internas dentro del bloque ampliado sobre la guerra en Oriente Medio.

Las tensiones entre Irán y Emiratos Árabes Unidos ya bloquearon una declaración conjunta durante la reunión preparatoria de viceministros y enviados especiales celebrada el pasado 26 de abril.

La India, anfitriona de la reunión y próxima presidencia rotatoria del bloque, ha evitado hasta ahora alinearse públicamente con alguna de las partes y ha insistido en la necesidad de «diálogo y diplomacia» para resolver el conflicto.

El grupo, integrado originalmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, incorporó en los últimos dos años a Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia, ampliando su peso político y económico, pero también las diferencias internas entre algunos de sus miembros. EFE

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