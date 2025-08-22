Irán conversará hoy con europeos sobre reimposición de sanciones por su programa nuclear

2 minutos

Teherán, 22 ago (EFE).- El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, mantendrá este viernes una conversación telefónica con sus homólogos de Reino Unido, Francia, Alemania y la Unión Europea (UE) acerca del programa nuclear iraní, en medio de las amenazas de estos países de reimponer las sanciones internacionales de la ONU.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, anunció la próxima conversación telefónica entre Araqchí y sus contrapartes británico, David Lammy; francés, Jean-Noël Barrot; alemán, Johann Wadephul, y la Alta Representante de la UE en esta cartera, Kaja Kallas.

La conversación versará sobre “el estado del proceso de negociaciones entre Irán y Europa sobre la cuestión nuclear», dijo Baghaei, en unas declaraciones recogidas por la agencia oficial IRNA.

Conocidos como el E3, Reino Unido, Francia y Alemania han amenazado a Irán con restablecer las sanciones internacionales de Naciones Unidas a finales de agosto a menos que el país persa reanude las negociaciones con Estados Unidos y la comunidad internacional sobre su programa nuclear.

Estos países europeos forman parte del acuerdo nuclear de 2015 que Trump abandonó en 2018 y tienen la posibilidad de restablecer las sanciones internacionales de Naciones Unidas contra Irán antes del 18 de octubre.

Irán, sin embargo, afirma que las potencias europeas “carecen de fundamento legal y lógico” para invocar el restablecimiento de sanciones, por haber dejado de cumplir su parte del trato tras la salida de EE.UU. del acuerdo nuclear en 2018.

El restablecimiento de las sanciones internacionales dañaría aún más la maltrecha economía iraní, que sufre una galopante inflación del 40 % con un rial en continua caída frente al dólar, lo que dificultaría aún más el comercio con otras naciones.

Irán paralizó la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) tras la guerra de los 12 días con Israel en junio pasado, y los inspectores de la agencia de la ONU han abandonado el país persa, y a la vez las negociaciones con EE.UU. se encuentran detenidas.

Según el último informe del OIEA, publicado a finales del pasado mayo, Irán acumula más de 400 kilos de uranio altamente enriquecido al 60 %, cerca ya del nivel necesario para fabricar bombas atómicas (90 %), que se encuentra en paradero desconocido tras la guerra con Israel. EFE

