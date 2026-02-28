Irán corta el servicio de internet en todo el país

Teherán 28 feb (EFE).- El Gobierno iraní ha cortado el servicio de internet en todo el país poco después de que Israel y Estados Unidos lanzaran una serie de ataques aéreos contra la nación persa en los que han alcanzado al menos Teherán, Isfahán, Tabriz y Karaj.

«Irán está en medio de un apagón de internet casi total con una conectividad del 4% respecto a los niveles normales», indicó a través de sus redes sociales la organización Netblocks, que vigila el tráfico y la censura en la red. EFE

