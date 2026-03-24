Irán denuncia un nuevo ataque contra su central nuclear de Bushehr

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Redacción internacional, 24 mar (EFE).- La Organización de Energía Atómica de Irán denunció este martes que los bombardeos de Israel y Estados Unidos tuvieron de nuevo como blanco la central nuclear de Bushehr, de donde Rusia va a evacuar a casi todo su personal.

El ataque no causó daños materiales, técnicos ni humanos, ni afectó a las distintas partes de la central, ubicada en el sur del país, según las autoridades iraníes.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) indicó en sus redes sociales que ha sido informado por Irán de que otro proyectil impactó hoy en las instalaciones de Bushehr, pero que la situación de la central es «normal».

El director general del OIEA, Rafael Grossi, reiteró su llamamiento a la máxima moderación para evitar riesgos para la seguridad nuclear durante un conflicto.

Uno de los edificios técnicos de Bushehr, que fue construido por ingenieros rusos, fue alcanzado el pasado miércoles por un proyectil. Esta central no había sido atacada aún, a diferencia de las plantas de enriquecimiento de uranio de Natanz e Isfahan.

Tras ese ataque, la agencia atómica rusa, Rosatom, anunció que evacuará a casi todo su personal y, ayer, el Kremlin advirtió que cualquier ataque de EE.UU. o Israel contra Bushehr podría tener «consecuencias irreparables».

«Consideramos que los ataques contra instalaciones nucleares son potencialmente muy peligrosos y pueden acarrear consecuencias, quizás incluso irreparables», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial. EFE

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