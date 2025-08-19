Irán descubre un centro del Mosad en Teherán para ensamblar drones

The Swiss voice in the world since 1935

Teherán, 19 ago (EFE).- La Policía iraní descubrió una casa de seguridad en Teherán vinculada a los servicios secretos israelíes —el Mosad— e incautó varios aparatos aéreos no tripulados ensamblados ene l lugar, casi dos meses después de la guerra de los 12 días con Israel.

“Una comisaría central de Teherán, basándose en informes públicos y en investigaciones de campo, identificó el lugar en la calle Nosrat, cerca de la plaza Enghelab, en el centro de la capital”, informó la agencia Mehr, citando a una fuente anónima conocedora del asunto.

El medio indicó que el lugar se utilizaba para ensamblar drones para agentes del Mosad y que, durante el registro, se incautaron varios vehículos aéreos no tripulados.

En las últimas semanas, las autoridades iraníes han reportado el hallazgo de varios talleres donde se fabricaban drones para ayudar a Israel en la guerra de 12 días, que tuvo lugar entre el 13 y 24 de junio.

La Policía iraní informó la semana pasada de la detención de 21.000 personas durante el conflicto con Israel, que causó más de un millar de muertos en el país persa, entre ellos decenas de altos cargos militares y científicos nucleares.

Además, al menos seis personas han sido ejecutadas por colaborar con el Mosad desde el 13 de junio, día en que comenzó la guerra, en la que también intervino Estados Unidos con bombardeos contra tres instalaciones nucleares de Irán. EFE

