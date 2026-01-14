Irán despide a los policías muertos mientras sin mencionar a los civiles

Jaime León

Teherán, 14 ene (EFE).- La República Islámica de Irán despidió este miércoles en funerales de Estado a más de un centenar de miembros de las fuerzas de seguridad fallecidos en las mayores protestas en el país en años, y en las que han fallecido un número de civiles de los que las autoridades no han ofrecido datos.

De los manifestantes muertos en la represión policial poco se sabe en Irán, ni su numero, ni cómo murieron ni han sido entregados a sus familias, aunque organizaciones de derechos humanos críticas con el régimen en el exterior cuentan por centenares.

En un nuevo intento de mostrar normalidad y apoyo a la República Islámica, miles de personas participaron hoy en procesiones funerarias frente a la Universidad de Teherán.

Con gritos de «muerte a Estados Unidos» y «muerte a Israel», países a los que Irán responsabiliza de las protestas, los asistentes lloraron por la muerte de los miembros de la Policía y fuerzas de seguridad, alrededor de 150 según las autoridades.

Los participantes portaron amapolas, símbolo funerario en Irán y participaron en un rezo colectivo en el que se podía ver a personas con la mano en el pecho, un mar de mujeres en chador, clérigos y ciudadanos.

La procesión funeraria tuvo lugar con una fuerte presencia policial a pesar de que las protestas han venido disminuyendo, y con la ciudad recuperando paulatinamente la normalidad si bien los centros educativos y universitarios permanecen cerrados.

También continúa el corte de la conexión al intenet global para la población que las autoridades impusieron el jueves así como la interrupción de la mensajería telefónica por sms.

De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, los muertos en las protestas que comenzaron el día 28 y se agudizaron a partir del día 8, se cuentan por centenares.

La organización con base en Oslo Irán Human Rights (IHRNGO) contabiliza 734 muertos en su último balance del martes, mientras que la organzación HRANA con base en Estados Unidos eleva la cifra de fallecidos a 2.400.

Las autoridades han venido acusando a Israel y Estados Unidos de haber infiltrado las protestas con agentes que han distribuido armas con el objetivo de atacar a las fuerzas de seguridad y a los propios manifestantes para tratar de desestabilizar el país y justificar una intervención internacional.

Antes de que las protestas se volvieran un mar de sangre el jueves, las fuerzas de seguridad hicieron un enorme despliegue de efectivos el propio jueves según pudo constatar EFE.

Ese despliegue ha disminuido ya de manera considerable en la capital iraní.

Con las comunicaciones cortadas, los iraníes viven entre todo tipo de rumores la situación, muchos preguntándose cuáles son las intenciones de Estados Unidos.

El presidente de EE.UU, Donald Trump, aseguró este martes que enviará ayuda a los opositores en Irán – «hay mucha ayuda en camino de diferentes formas, incluyendo económica», dijo – y volvió a advertir sobre un posible ataque militar contra el Gobierno de Teherán por represión de las protestas.

Las autoridades iraníes han advertido de que si Estados Unidos vuelve a atacar Irán responderá con ataques a las bases estadounidenses en la región así como a los países que le apoyen.EFE

