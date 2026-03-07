Irán dice que dejará de atacar a países vecinos a menos que sea atacado desde ellos

Teherán, 7 mar (EFE).- El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este sábado que su país ha decidido poner fin a los ataques contra los países vecinos, a menos que sea atacado desde esos territorios, contra los que ha lanzado misiles y drones durante la primera semana de la guerra.

“El Consejo de Liderazgo decidió ayer poner fin a los ataques contra países vecinos, a menos que Irán sea atacado desde esos territorios”, aseguró Pezeshkian en un mensaje grabado y emitido por la televisión estatal.

Pezeshkian, quien forma parte del Consejo de Liderazgo, formado tras la muerte de Alí Jameneí el sábado pasado por la ofensiva de EE.UU e Israel, pidió disculpas a los países vecinos por las ofensivas iraníes, al mismo tiempo que les llamó a que “no se conviertan en instrumentos del imperialismo”.

“Algunos están pensando en aprovechar esta oportunidad para atacar nuestro territorio. Les envío este mensaje: no se conviertan en instrumentos del imperialismo”, sostuvo el mandatario iraní.

Desde el comienzo de la guerra el pasado sábado, Irán ha lanzado ataques con misiles y drones contra objetivos estadounidenses e infraestructuras de energía en una docena de países de la región, entre ellos Arabia Saudí, Kuwait, Catar y Emiratos, entre otros.

Casi al mismo tiempo que se emitió el mensaje, la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó de otra “oleada de ataques con misiles y drones contra Baréin y Catar”.

Hasta ahora, las autoridades iraníes habían afirmado que sus ataques van dirigidos contra las bases estadounidenses en los países árabes del golfo Pérsico, y no contra el territorio de esas naciones, y han considerado esas ofensivas como su derecho legítimo. EFE

