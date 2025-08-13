Irán dice que no interfiere en asuntos del Líbano pese a comentarios de desarme de Hizbulá

Beirut, 13 ago (EFE).- El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional (CSSN) iraní, Ali Larijani, aseguró este miércoles durante su visita a Beirut que su país no interfiere en los asuntos internos del Líbano, después de que el Gobierno libanés criticara la postura de Teherán por vaticinar el fracaso de sus esfuerzos para desarmar al grupo chií Hizbulá.

«Irán no interfiere en los asuntos internos del Líbano, y lo que manifesté a mi llegada a Beirut refleja la postura oficial de la República Islámica. Irán no desea que se alteren sus relaciones de amistad con el Estado y el pueblo libaneses, y está dispuesto a ayudar al Líbano si el Gobierno libanés así lo desea», afirmó durante su reunión con el presidente del Líbano, Joseph Aoun, según un comunicado de la oficina de Presidencia libanesa.

Larijani comentó -según la nota- que Irán, principal aliado de Hizbulá, «busca fortalecer sus relaciones» con el Líbano «a todos los niveles», y elogió «el papel desempeñado por el presidente Aoun en el fortalecimiento de la unidad nacional y la unificación de las filas dentro de todas las sectas libanesas y con todos los componentes del pueblo libanés».

De hecho, a su llegada esta mañana al aeropuerto de la capital libanesa, Larijani aseveró que “la conexión cultural entre Irán y el Líbano ha fortalecido el vínculo emocional entre sus pueblos; de modo que, si el pueblo libanés sufre, el pueblo iraní también siente ese dolor”, recogió la agencia de noticias iraní IRNA.

La semana pasada, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, respaldó durante una entrevista con la televisión estatal iraní el rechazo de Hizbulá a la decisión tomada por el Consejo de Ministros libanés, que encargó al Ejército la preparación de un plan para desarmar al movimiento chií antes de finales de año.

El Ministerio de Exteriores del Líbano consideró que este asunto «no concierne de ninguna manera» a la República Islámica, al avisar de que las relaciones bilaterales deben estar basadas en valores como el «respeto mutuo» o la total aceptación de las decisiones tomadas por instituciones legítimas.

Larijani se encuentra en Beirut tras un viaje a Irak, el primero que realiza desde que asumió el cargo a principios de mes y en medio de tensiones por los intentos de Bagdad y Beirut de controlar a los grupos armados proiraníes en ambos países.

Teherán es considerado el principal garante de Hizbulá, al que habría financiado y proporcionado armas durante décadas.

Desde el final de la guerra con Israel, el Estado libanés busca que todas las armas del país se concentren en manos de las fuerzas de seguridad oficiales, pero hasta ahora había favorecido una entrega voluntaria por miedo al estallido de una escalada interna. EFE

