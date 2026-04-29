Irán ejecutó a 21 personas y detuvo a más de 4.000 desde el inicio de la guerra, según la ONU

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Un total de 21 personas han sido ejecutadas y más de 4.000 detenidas en Irán por motivos políticos o de seguridad nacional desde el inicio de la guerra en Oriente Medio el 28 de febrero, aseguró este miércoles Naciones Unidas.

Luego de que los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán desencadenaran el conflicto, «al menos nueve personas han sido ejecutadas en relación con las manifestaciones de enero de 2026, diez por presunta pertenencia a grupos de oposición y dos por espionaje», anunció la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

La agencia precisó que, durante el mismo período, más de 4.000 personas fueron arrestadas «por cargos relacionados con la seguridad nacional».

«Muchos detenidos han sido víctimas de desapariciones forzadas, tortura u otras formas de trato cruel, inhumano y degradante, en particular confesiones obtenidas bajo fuerza —a veces televisadas— y simulacros de ejecución», añadió el organismo de la ONU.

«Me consterna constatar que, además de las graves consecuencias del conflicto, las autoridades siguen violando los derechos del pueblo iraní de manera brutal y despiadada», dijo el alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, citado en el comunicado.

«Hago un llamado a las autoridades para que suspendan todas las ejecuciones, establezcan una moratoria sobre la pena capital, garanticen plenamente el respeto de los derechos de la defensa y el derecho a un juicio justo, y liberen de inmediato a las personas detenidas arbitrariamente», insistió.

Según varias oenegés, entre ellas Amnistía Internacional, Irán es el país que más recurre a la pena máxima después de China.

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