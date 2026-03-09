Irán estaría activando ‘células durmientes’ en otros países, según la cadena ABC News

Washington, 9 mar (EFE).- Estados Unidos ha emitido una alerta interna a agencias policiales en la que advierte de que Irán podría estar activando las llamadas ‘células durmientes’ fuera de su territorio, según informó este lunes la cadena estadounidense ABC News.

De acuerdo con el medio, autoridades estadounidenses han interceptado comunicaciones cifradas que se cree se originaron en Teherán y que podrían servir como «detonante operativo» para «activos durmientes» fuera del país, según una alerta del Gobierno federal que habrían recibido las fuerzas del orden.

La alerta se refiere a un «análisis preliminar» de señales que se retransmitió a varios países después de la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, en los bombardeos del 28 de febrero.

Según detalla ABC, el aviso a agencias de seguridad interior subraya que «si bien no se puede determinar actualmente el contenido exacto de estas transmisiones, la repentina aparición de una nueva estación de radio con características de retransmisión internacional justifica una mayor vigilancia de situación».

La alerta no especifica países concretos ni detalla el tipo de acciones que podrían realizarse, aunque sí instruye a las fuerzas del orden a intensificar la vigilancia de cualquier actividad de radiofrecuencia sospechosa y a activar los protocolos habituales de prevención para evitar incidentes en territorio estadounidense y en otros lugares estratégicos.

La transmisión interceptada estaba codificada y, al parecer, iba dirigida a «destinatarios clandestinos» que disponen de la clave de cifrado.

Desde el inicio de los ataques a Irán en el marco de la operación Furia Épica de EE.UU. e Israel, el FBI ha encargado a sus agentes vigilar a personas de interés dentro de Estados Unidos que pudieran activarse o reaccionar ante los bombardeos, así como las potenciales amenazas llamadas ‘células durmientes’ terroristas en el país. EFE

