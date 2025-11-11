Irak comienza a votar en elecciones generales, en raro momento de calma

afp_tickers

3 minutos

Los iraquíes eligen este martes un nuevo parlamento en unas elecciones que ocurren en un momento crucial para el país, observadas de cerca por Irán y Estados Unidos.

Irak ha gozado de una inusual estabilidad en los últimos años mientras intenta superar décadas de guerra y represión bajo el régimen de Sadam Husein, y desde la invasión liderada por Estados Unidos que lo derrocó.

No obstante, este país de 46 millones de habitantes sufre de infraestructuras y servicios públicos deficientes, además de una corrupción endémica.

Muchos iraquíes han perdido la esperanza en la política y ven los comicios como una farsa que solo beneficia a las élites y las potencias regionales.

Los resultados preliminares deben conocerse unas 24 horas después del cierre.

Minutos después de la apertura de los centros electorales, varios dirigentes políticos habían votado en el lujoso hotel Al Rasheed de Bagdad.

Pero cuatro horas más tarde, periodistas de AFP reportaron una participación baja en varias ciudades.

– Baja afluencia –

En Bagdad, las calles adornadas con afiches electorales se veían generalmente desiertas salvo por la presencia de personal de seguridad, aunque había votantes en los centros electorales de algunos barrios.

Más de 21 millones de personas son elegibles para votar, pero hay temor de que la participación sea menor al 41%.

Para Mohammed Mehdi, un empleado público de unos 30 años, votar es un derecho y no una forma de hacer cambios.

Después de sufragar en Bagdad, indicó que los políticos han invertido fuertemente en promover el voto, «eso prueba que mi voto es valioso, así que lo usaré».

Pero para otros iraquíes, persiste la sensación de que todo seguirá igual con o sin una votación.

«Cada cuatro años ocurre lo mismo. No vemos caras jóvenes ni nuevas energías» capaces de «lograr un cambio», lamentó el estudiante universitario Al Hasán Yasin.

A pesar del escepticismo, más de 7.740 candidatos, casi un tercio de ellos mujeres, se postulan para integrar el Parlamento de 329 escaños.

Solo 75 independientes concurren, bajo una ley electoral que los críticos consideran que favorece a los partidos más grandes.

Más de 21 millones de personas están llamadas a votar este martes, pero se teme que la participación pueda caer a menos del 41% registrado en 2021, el porcentaje más bajo desde que comenzaron las votaciones.

El primer ministro Mohamed Shia al Sudani, que aspira a un segundo mandato tras haber gobernado bajo la bandera de la estabilidad y la reconstrucción, probablemente obtendrá una victoria significativa.

Sudani llegó al poder en 2022 gracias a una alianza gobernante de partidos y facciones chiítas vinculados a su vecino Irán. El funcionario ha hecho hincapié en su «éxito» al mantener a Irak relativamente indemne de la agitación que envuelve Oriente Medio.

Desde que las fuerzas lideradas por Estados Unidos derrocaron a Husein, un sunita, la mayoría chiíta de Irak, oprimida durante mucho tiempo, se mantiene en el poder y la mayoría de los partidos mantienen vínculos con Irán.

Por convención, desde la invasión un musulmán chiíta ocupa el poderoso cargo de primer ministro, y un sunita el de presidente del Parlamento, mientras que la presidencia, en gran parte ceremonial, recae en un kurdo.

rh/ser/kjm/arm/mr/mas/cr