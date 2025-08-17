Irak empieza excavaciones en fosa común de víctimas del grupo terrorista Estado Islámico

2 minutos

Bagdad, 17 ago (EFE).- Las autoridades iraquíes anunciaron este domingo el inicio de la búsqueda y excavaciones en una fosa común ubicada en el norte de Irak y considerada una de las importantes de víctimas del grupo yihadista Estado Islámico (EI), que ocupó esa parte del país entre 2014 y 2017.

La llamada «Fundación Al Shohada (de Mártires)» iraquí aseguró en un comunicado que sus equipos han iniciado ya las obras en el cementerio de Al Khasfa, en la provincia de Nínive, a unos 400 kilómetros al norte de Bagdad.

Se cree que miles de iraquíes opositores al EI fueron enterrados en ese cementerio, entre otros varios, durante el control por esa organización terrorista de la zona, que quedó bajo su control hasta su derrota territorial en 2017.

«La Fundación Al Shohada analizó fotografías aéreas del cementerio de Al Khasfa y elaboró una hoja de ruta para los trabajos en el lugar, en cooperación con el Departamento de Medicina Forense del Ministerio de Salud y la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas», dijo el director general de cementerios de esa institución, Diaa Kareem.

Apuntó que los equipos «han terminado hoy los trabajos de limpieza en los alrededores de Al Khasfa, así como la protección de las evidencias».

Kareem, citado por la agencia oficial de noticias iraquí, INA, subrayó que «los restos retirados del lugar han sido entregados al Departamento de Medicina Legal iraquí para realizar las pruebas de laboratorio y comprobar la identidad de las víctimas».

Aseguró que las obras se realizan «según los estándares internacionales y considerando el aspecto científico, brindando todo el apoyo necesario para establecer una base de datos y muestras de sangre de referencia», sin dar a conocer cifra de los restos hallados hasta ahora, o del total de víctimas que se cree que están enterradas en ese cementerio.

Al Khasfa está ubicado a unos 15 kilómetros de la ciudad de Mosul, donde el EI tenía la capital de su califato islámico que declaró en junio de 2014 y que incluía algunas regiones de Irak y Siria.

En diciembre de 2017, Bagdad anunció la «derrota» militar del EI en Irak, aunque los terroristas todavía tienen presencia en áreas remotas y realizan ataques de forma esporádica. EFE

