Irlanda celebra las «medidas correctivas» de Grok e investiga 200 casos de abuso infantil

Dublín, 15 ene (EFE).- El Gobierno irlandés celebró este jueves que la inteligencia artificial (IA) de la red social X (Grok) haya tomado «medidas correctivas», mientras la Policía nacional (Garda) investiga más de 200 de casos relacionados con la publicación de imágenes íntimas de menores generadas con esa herramienta.

La secretaria de Estado irlandesa para la IA, Niamh Smyth, indicó hoy que los suscriptores de X en este país «no pueden editar una imagen de una persona real para desnudarla».

«Es ilegal en este país. Creo que tenemos leyes muy estrictas aquí en Irlanda para lidiar con lo que ha estado sucediendo en los últimos días y posiblemente semanas», dijo.

No obstante, Smyth avanzó que se reunirá hoy con el fiscal general de Estado «para garantizar que no haya lagunas legales para X o cualquier otra plataforma».

Asimismo, confirmó que mantendrá encuentros este viernes con dirigentes de X en Dublín, donde un gran número de multinacionales tecnológicas tienen sus sedes europeas.

La dirigente, en una entrevista con la cadena pública RTÉ, declaró que, «con toda seguridad», la red social X «ha estado violando la ley hasta este momento».

En paralelo, la Garda ha confirmado que tiene más de 200 investigaciones activas sobre abuso infantil en relación con imágenes generadas por el ‘chatbot’ xAI Grok.

El superintendente de la Garda Barry Walsh declaró ante un comité parlamentario que el cuerpo está «plenamente comprometido con el apoyo a las víctimas de sextorsión y de la difusión no consentida de imágenes íntimas».

El agente señaló que las «exhaustivas investigaciones penales» desembocarán en procesos judiciales de los responsables en virtud, entre otras, de la Ley de Tráfico Infantil y Pornografía de 1998.

La red social X anunció este jueves que limitará también para los usuarios de pago la posibilidad de editar fotografías con Grok, tras la polémica que se había generado en numerosos países ante la proliferación y publicación de imágenes de personas que habían sido desnudadas digitalmente.

Grok había decidió inicialmente limitar el uso de esa herramienta a los usuarios de pago, para que el nombre y la información del suscriptor quedara ligado a las acciones ilícitas que pudiera cometer.

No obstante, la compañía del magnate Elon Musk, informó hoy de que limitará también esa posibilidad, y en gran medida la generación avanzada de imágenes, a todos los usuarios del sistema, también los de pago. EFE

