Irlanda pospone la acreditación del nuevo embajador iraní por las protestas

Dublín, 13 ene (EFE).- El Gobierno irlandés informó este martes de que ha «pospuesto» la entrega de credenciales al nuevo embajador de Irán ante el «gran número de muertos y heridos» registrado en las protestas contra el régimen islamista de Teherán.

La presidenta de Irlanda, Catherine Connolly -quien ocupa un puesto principalmente representativo- tenía previsto hoy recibir a Eshagh Al Habib para acreditarlo como embajador, pero el Ministerio de Asuntos Exteriores consideró que era «inapropiado» proceder con la ceremonia, según apuntó la cadena pública RTE.

Un comunicado de Exteriores explicó después que la decisión de «posponer» el evento con el embajador designado por la República Islámica se tomó «a raíz de las protestas de los últimos días».

El texto de la diplomacia irlandesa señaló que la respuesta de las autoridades ha provocado «un gran número» de muertos y heridos, así como «un apagón en las comunicaciones”.

El primer ministro, Micheál Martin, condenó este lunes la reacción del Gobierno iraní contra su «pueblo», que desde el 28 de diciembre protesta por la crisis económica y contra el régimen.

«La represión debe cesar. Insto a las autoridades de Teherán a que defiendan los derechos de todos sus ciudadanos. La violencia debe cesar, la restricción de las libertades fundamentales debe cesar y el diálogo debe comenzar de inmediato», declaró Martin. EFE

