Israel «lamenta cualquier daño» tras su ataque al hospital Nasser, en el sur de Gaza
Jerusalén, 25 ago (EFE).- El Ejército israelí dijo este lunes que lamenta «cualquier daño a individuos no involucrados» tras su ataque contra el hospital Nasser de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, en el que ha muerto una veintena de personas, entre ellas cuatro periodistas.
«Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) lamentan cualquier daño a individuos no involucrados y no atacan a periodistas como tales. Las FDI tratan de mitigar el daño a los individuos no involucrados lo máximo posible», detalla un comunicado castrense, añadiendo que se lanzará una investigación sobre lo sucedido. EFE
