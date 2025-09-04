Israel acusa de alterar el orden público al dueño de un bar que vende libros de Palestina

2 minutos

Jerusalén, 4 sep (EFE).- La policía israelí atribuye un delito de «alterar el orden público» al dueño de un bar de Jerusalén que vende libros sobre Palestina, arrestado este miércoles y puesto luego en libertad bajo «condiciones restrictivas».

En un comunicado enviado a EFE este jueves, la policía indica que Tony Sabela, palestino dueño del bar The Gateway de la Ciudad Vieja de Jerusalén, fue interrogado el miércoles por «sospecha de conducta que podría alterar el orden público», interrogado y luego liberado con unas condiciones que no especifica. «La investigación continúa», indica la nota de la policía.

Sabela es el propietario de un bar ubicado junto a la Puerta Nueva de la Ciudad Vieja de Jerusalén en el que también se venden libros sobre la historia de Palestina, la ocupación israelí y recetas de platos típicos de lugares como Gaza.

Este marte, EFE presenció como dos policías israelíes ojeaban libros y fotografiaban algunos de ellos dentro del establecimiento. Es habitual que las fuerzas israelíes confisquen libros que consideran que «incitan al terrorismo», aunque solo traten sobre asuntos palestinos.

Su caso se asemeja al de la detención en febrero de este año de los hermanos Mahmud Muna y Ahmad Muna, dueños de la popular librería Educational Bookshop ubicada en Jerusalén Este, donde entraron las fuerzas israelíes y confiscaron varios libros.

En esa ocasión, agentes de Policía se llevaron cerca de 300 libros, en concreto aquellos en cuya portada aparecía la bandera palestina, el mapa de Palestina o la palabra Palestina, así como menciones sobre la Franja de Gaza. Tanto Mahmud como Ahmad fueron arrestados y pasaron dos días bajo custodia policial y cinco en arresto domiciliario, tras lo que tuvieron que pagar una fianza. EFE

mt/cg