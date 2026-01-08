Israel afirma haber matado a un miliciano de Hizbulá en su último ataque al sur del Líbano

2 minutos

Jerusalén, 8 ene (EFE).- Israel asegura haber matado este jueves a un miliciano del grupo chií Hizbulá en su último ataque producido al sur del Líbano, según ha comunicado el Ejército israelí en sus canales oficiales.

«Hoy jueves, las tropas atacaron la zona de Zaita, en el sur del Líbano, y eliminaron al terrorista Alaa’ Jurani, operador de drones de la organización terrorista Hizbulá», se indica en un comunicado.

Según la nota del Ejército, el «terrorista» habría participado en los intentos de restablecer la infraestructura del grupo armado en la zona, lo que Israel denominó «una flagrante violación de los acuerdos entre Israel y el Líbano».

Israel golpeó de nuevo el sur del Líbano tras el ataque ayer miércoles a otro presunto miliciano de la organización, esta vez en la localidad de Juaiya, también al sur del país vecino.

Ante los ataques recientes, el presidente libanés, Joseph Aoun, acusó ayer a Israel de actuar para frustrar los intentos de su Gobierno, así como de otros actores «regionales e internacionales», de consolidar el alto al fuego.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este jueves que los esfuerzos del Gobierno de Líbano para desarmar a Hizbulá «distan mucho de ser suficientes», una circunstancia que es «imperativa para la seguridad de Israel y el futuro del Líbano».

Un mensaje distribuido por la oficina de Netanyahu celebra como «comienzo alentador» los esfuerzos del Gobierno y el Ejército libaneses para el desarme, pero añade que son insuficientes, «como lo demuestran los esfuerzos de Hizbulá por rearmarse y reconstruir su infraestructura terrorista con el apoyo de Irán».

Pese a que Hizbulá dejó de bombardear el norte de Israel con misiles y drones, el Gobierno israelí ha intensificado sus ataques en el sur del país con el argumento de que el movimiento chií está intentando rearmarse.

En noviembre de 2024, el Líbano e Israel firmaron un alto el fuego que más de un año después sigue en vigor, si bien las tropas israelíes todavía mantienen posiciones en el sur del país, incumpliendo el acuerdo de la tregua.

El Ejército de Israel mató a 380 presuntos miembros de Hizbulá en el Líbano desde que comenzó el alto el fuego en noviembre de 2024, según anunciaron a finales de año las fuerzas armadas israelíes en un comunicado. EFE

ybp/fpa