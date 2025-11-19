Israel afirma que mató a dos miembros de Hezbolá en el sur de Líbano

El ejército israelí afirmó este miércoles que mató a dos miembros del movimiento proiraní Hezbolá en unos bombardeos efectuados la víspera en el sur de Líbano, donde Israel continúa con sus ataques pese a un alto al fuego.

«Ayer [martes], el ejército israelí bombardeó y eliminó a dos terroristas de Hezbolá en las regiones de Bint Jbeil y Blida, en el sur de Líbano», declararon las fuerzas armadas en un comunicado.

El anuncio llegó un día después de que Israel bombardeara el campamento de refugiados palestinos de Ain al Helue, en Sidón, en el sur de Líbano, donde mató a 13 personas, según el Ministerio libanés de Salud.

El ejército israelí asegura que ese bombardeó apuntó a un campo de entrenamiento de Hamás, pero el movimiento islamista palestino negó tener infraestructuras militares en esa zona.

Israel sigue bombardeando Líbano pese al cese el fuego acordado en noviembre de 2024 para poner fin a más de un año de hostilidades con Hezbolá.

Ese grupo es aliado de Hamás y quedó muy mermado por el enfrentamiento con Israel, que incluyó dos meses de guerra total.

El ejército israelí afirma que sus bombardeos en Líbano tienen como objetivo posiciones de este movimiento chiita aliado de Irán, pero también ha atacado a supuestos efectivos de Hamás.

