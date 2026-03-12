Israel anuncia una nueva «oleada de ataques» en Beirut

Jerusalén, 12 mar (EFE).- El Ejército israelí anunció este jueves una nueva «oleada de ataques» contra Beirut, capital del Líbano, tras lanzar una advertencia a una zona específica del centro de la ciudad.

Estos nuevos ataques se producen después de que esta madrugada al menos doce personas murieran y otras 28 resultaran en un ataque israelí contra una zona de playa en la ciudad con una alta presencia de desplazados, el peor en la capital libanesa desde el inicio de la ofensiva aérea de Israel hace más de diez días. EFE

