Israel aprueba un importante plan de colonización en Cisjordania ocupada

Israel aprobó el miércoles un proyecto clave de construcción de 3.400 viviendas en Cisjordania ocupada, que, según sus detractores, dividiría este territorio palestino en dos e impediría la creación de un eventual Estado con continuidad territorial.

«Me complace anunciar que hace apenas una hora la administración civil aprobó la planificación para la construcción del barrio E1», anunció en un comunicado Guy Yifrah, alcalde de la colonia israelí de Malé Adumim, al este de Jerusalén.

La posible aprobación de este emblemático y controvertido proyecto suscitó la semana pasada una fuerte oposición a nivel internacional. La ONU y la Unión Europea instaron a Israel a renunciar a su construcción.

El ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich -figura de la extrema derecha-, llamó el jueves a acelerar su implementación y a anexar Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967, en respuesta a los anuncios de varios países sobre su intención de reconocer un Estado palestino.

La ONG israelí Paz Ahora, contraria a la colonización, advirtió contra un «plan fatal para el futuro de Israel y para cualquier posibilidad de una solución de dos Estados» al conflicto israelo-palestino.

Fuera de Jerusalén Este, ocupado y anexado por Israel, viven en Cisjordania unos tres millones de palestinos, junto a aproximadamente 500.000 israelíes establecidos en colonias que la ONU considera ilegales según el derecho internacional.

La colonización de Cisjordania, fronteriza con Jordania, se ha mantenido bajo todos los gobiernos israelíes, tanto de izquierda como de derecha, desde 1967.

Se intensificó bajo el actual ejecutivo, en particular desde el inicio de la guerra en Gaza desencadenada el 7 de octubre de 2023 tras el ataque sin precedentes de Hamás contra Israel.

Los enfrentamientos, a veces mortales, entre poblaciones palestinas locales, el ejército y colonos judíos se multiplicaron en la zona.

Las autoridades israelíes restringen fuertemente los desplazamientos de los palestinos de Cisjordania, quienes dependen de permisos para atravesar los controles y entrar en Jerusalén Este o en Israel.

