Israel bombardea cuatro pueblos en el sur del Líbano pese el alto el fuego

2 minutos

Beirut, 19 nov (EFE).- Israel bombardeó este miércoles cuatro localidades del sur del Líbano tras ordenar a los residentes evacuar la zona próxima a varios edificios identificados por el Ejército israelí como «infraestructuras terroristas de Hizbulá» y a pesar del alto el fuego en vigor con el grupo chií libanés.

La Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa informó en escuetos comunicados de los ataques israelíes con «drones hostiles» contra las localidades de Ainata, Tayr Falsayh, Deir Kifa y Shehour, en los que hasta el momento no se han reportado víctimas mortales o heridas.

«El enemigo israelí cumplió su amenaza contra la ciudad de Ainata, cuando sus aviones de guerra lanzaron un ataque aéreo, apuntando a una casa dentro de un barrio residencial en la localidad», informó la ANN sobre el este ataque, el cual «resultó en la destrucción de la casa objetivo y causó daños significativos a las casas circundantes».

Antes de comenzar los bombardeos, el Ejército israelí ordenó evacuar varios inmuebles en cada una de estas localizaciones tras considerar que eran «infraestructuras terroristas de Hizbulá».

El primer aviso fue para la población de la localidad de Shehour, a unos 22 kilómetros de la frontera con Israel y a orillas del río Litani, el límite en el sur del Líbano a partir del cual comienza el área desmilitarizada estipulada tanto en el actual alto el fuego como en la resolución 1701 de la ONU de 2006.

«Advertencia urgente a los residentes del sur del Líbano, específicamente a la aldea de Shehour: a corto plazo, el Ejército atacará la infraestructura militar de la organización terrorista Hizbulá», recoge el comunicado de las fuerzas armadas israelíes previo a los ataques. Posteriormente, emitió otros avisos similares para las demás ubicaciones.

El ataque se produce después de que Israel bombardeó en la noche del martes el mayor campamento de refugiados palestinos del Líbano, en donde murieron 14 personas y un gran número resultaron heridas, según el peor balance en un año de alto el fuego emitido por las autoridades del país.

Desde que el alto el fuego entre Hizbulá e Israel en el Líbano entró en vigor el 27 de noviembre de 2024, el Ejército israelí ha bombardeado casi a diario el país vecino, en el que ocupa además varias posiciones cerca de la divisoria, alegando combatir contras los intentos de rearme de Hizbulá. EFE

