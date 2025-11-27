Israel bombardea el sur del Líbano en el aniversario del alto el fuego

Beirut, 27 nov (EFE).- Israel lanzó este jueves una serie de bombardeos contra el sur del Líbano, coincidiendo con el primer aniversario de la entrada en vigor de un alto el fuego entre las partes, que las fuerzas israelíes violan prácticamente a diario con la ejecución de ataques aéreos.

Cazas israelíes bombardearon este mediodía las áreas meridionales de Mahmoudiya y Al Jarmaq, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), que poco después de la primera oleada de ataques reportó la renovación de la violencia contra esa región del distrito de Jezzine.

Israel ha continuado atacando el territorio libanés prácticamente a diario pese al cese de hostilidades formal alcanzado hace este jueves un año, cuando terminó una guerra de casi 14 meses de duración que dejó 4.000 muertos, 16.000 heridos y 1,2 millones de desplazados en el Líbano.

Desde el cese formal de hostilidades del 27 de noviembre de 2024, la oficina de derechos humanos de la ONU ha contabilizado la muerte de 127 civiles en bombardeos de Israel contra el territorio libanés y su misión de paz en el Líbano (FINUL) ha documentado unas 10.000 violaciones del pacto.

Además de los bombardeos contra Mahmoudiya y Al Jarmaq, la ANN también informó este jueves de otros incidentes, como disparos con ametralladoras perpetrados por las fuerzas israelíes contra agricultores que se encontraban a las afueras de la localidad libanesa de Wazzani, en el sur del país. EFE

