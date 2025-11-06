Israel confirma el fin de los recientes bombardeos contra el sur del Líbano

2 minutos

Jerusalén, 6 nov (EFE).- El Ejército de Israel aseguró este jueves haber «completado» una serie de ataques contra supuestos objetivos de Hizbulá en el sur del Líbano, tras bombardear hoy al menos cuatro localidades y dar órdenes de evacuación de una serie de edificios.

«Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) completaron una serie de ataques contra infraestructura terrorista y depósitos de armas de la Fuerza Radwan en el sur del Líbano», detalla un comunicado castrense, que acusa a Hizbulá y su unidad de élite de intentar rearmarse.

«La presencia de la infraestructura terrorista y los depósitos de armas atacados constituye una violación de los acuerdos entre Israel y el Líbano, poniendo en peligro a la población civil de la zona», añade el texto.

Cazas israelíes alcanzaron un edificio en Tayr Debba, otro en Taybeh, donde se registraron daños significativos en diversas viviendas cercanas, una casa en Aita al Jabal y un cuarto inmueble en Zawtar al Shariqiyah que quedó «destruido», informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública libanés confirmó que una persona resultó herida en Tayr Debba, sin que por el momento se haya informado de víctimas en el resto de zonas atacadas.

Todo ello se produce horas después de que Hizbulá advirtiera a los líderes libaneses de que entrar en negociaciones solo sirve a los intereses de Israel e insistiera en que su desarme debe abordarse en el marco de una estrategia nacional consensuada, no en respuesta al «chantaje» israelí.

Israel ataca el territorio libanés prácticamente a diario pese al alto el fuego en vigor desde hace casi un año, pero recientemente ha intensificado sus bombardeos contra presuntos miembros e instalaciones de Hizbulá. EFE

pms/rf