Israel declara la guerra al contrabando de armas con drones en la frontera con Egipto

1 minuto

Jerusalén, 6 nov (EFE).- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ordenó al Ejército convertir la zona adyacente a la frontera entre Israel y Egipto en una «zona militar cerrada» y ordenó abrir fuego contra toda persona no autorizada, declarando «la guerra contra el contrabando de armas mediante drones», que consideró como una «amenaza terrorista».

En un comunicado de su departamento, se informa este jueves de que Katz mantuvo anoche una reunión de emergencia sobre la amenaza de los drones en la frontera entre Israel y Egipto. «Declaramos la guerra: cualquiera que penetre en la zona prohibida sufrirá las consecuencias», dijo durante la misma.

En la reunión participaron representantes del Ministerio de Defensa, oficiales del Ejército, miembros del servicio interior de inteligencia -Shin Bet-, de la Agencia de Seguridad Nacional y de la Policía de Israel.

Katz ordenó «ajustar las instrucciones de apertura de fuego para neutralizar a cualquier persona no autorizada que ingrese en la zona prohibida, con el fin de abatir a los operadores de drones y a los contrabandistas».

«Los he reunido aquí para declarar la guerra al contrabando de drones en la frontera entre Israel y Egipto», dijo para añadir que «el contrabando de armas mediante drones forma parte de la guerra en Gaza y tiene como objetivo armar a nuestros enemigos». EFE

mt/alf