Israel demandará al NYT por un informe «distorsionado» sobre los abusos sexuales a prisioneros palestinos

afp_tickers

2 minutos

Israel llevará ante los tribunales al diario The New York Times por un artículo que denunciaba presuntos abusos sexuales generalizados contra detenidos palestinos, informó la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Netanyahu y el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, ordenaron «iniciar una demanda por difamación contra The New York Times», según un comunicado conjunto emitido por sus oficinas.

El texto afirma que la demanda se presenta «tras la publicación por parte de Nicholas Kristof de una de las mentiras más horribles y distorsionadas jamás publicadas contra el estado de Israel en la prensa moderna, que además recibió el respaldo del periódico».

La investigación, publicada el lunes como artículo de opinión por el columnista Kristof, se basa en testimonios de 14 hombres y mujeres recogidos en la Cisjordania ocupada.

Según sus versiones, sufrieron agresiones sexuales por parte de colonos israelíes o miembros de las fuerzas de seguridad.

El artículo describe «un patrón de violencia sexual israelí generalizada contra hombres, mujeres e incluso niños, por soldados, colonos, interrogadores de la agencia de seguridad interna Shin Bet y, sobre todo, guardias penitenciarios».

El New York Times respondió que cualquier demanda legal sobre la «columna de opinión, fruto de una profunda investigación», carece de fundamento.

«Esta amenaza, similar a la realizada el año pasado, forma parte de un gastado manual político que tiene como objetivo socavar el periodismo independiente y sofocar el periodismo que no se ajusta a una narrativa específica», afirmó Danielle Rhoades Ha, portavoz del periódico, en un comunicado.

El artículo de Kristof afirmaba que «no hay pruebas de que los líderes israelíes ordenen violaciones».

La cancillería israelí rechazó el reportaje cuando fue publicado, y afirmó que Kristof se basó «en fuentes no verificadas vinculadas a redes relacionadas con Hamás».

También acusó al medio de haber elegido deliberadamente la fecha de publicación para «socavar» un informe israelí independiente sobre la violencia sexual perpetrada por Hamás durante el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, publicado el mismo día.

glp/jd/smw/mab/ahg/arm/vel