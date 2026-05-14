Israel demandará por difamación al NYT por una columna sobre abusos sexuales a palestinos

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Jerusalén 14 may (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo este jueves junto a su ministro de Exteriores, Gideon Saar, que Israel demandará por difamación a The New York Times, después de que este publicara un artículo sobre las agresiones sexuales sufridas por palestinos a manos de israelíes.

«He ordenado que se demande al New York Times por publicar una de las mentiras más horribles y distorsionadas jamás difundidas contra el Estado de Israel», recoge el comunicado difundido por la oficina de Netanyahu.

El mandatario israelí apunta directamente a la columna de opinión publicada en ese diario por el periodista, Nicholas Kristof, al que acusa de publicar «una de las mentiras más horribles y distorsionadas jamás difundidas contra el Estado de Israel en el periodismo moderno».

En el artículo Kristof denuncia las agresiones sexuales y humillaciones sufridas por palestinos a manos de soldados, colonos y carceleros; una práctica «sistemática» según organizaciones israelíes pro derechos humanos como B’Tselem o Médicos por los Derechos Humanos.

También Amnistía Internacional denunció en marzo los abusos a presos palestinos en las cárceles de Israel, incluyendo la violencia sexual.

EFE entrevistó en enero a uno de los exprisioneros mencionados en el artículo de Kristof, Sami al Sai. En su testimonio, Al Sai relató cómo sus carceleros israelíes le introdujeron una zanahoria por el recto, además de propinarle una paliza.

EFE consultó a dos portavoces de Exteriores qué partes del texto publicado por The New York Times se presentarán como falsas en la demanda por difamación, pero no obtuvo respuesta.EFE

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