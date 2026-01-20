Israel derriba edificios en la sede de la UNRWA en Jerusalén Este

Buldóceres israelíes comenzaron este martes la demolición de la sede de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) en Jerusalén Este, en lo que la organización calificó de «ataque sin precedentes».

Israel ha acusado en repetidas ocasiones a la UNRWA de ser una tapadera de milicianos de Hamás, y afirma que algunos de sus empleados participaron en el ataque sorpresa del movimiento islamista palestino en Israel el 7 de octubre de 2023.

Varias investigaciones, incluida una liderada por la exministra de Relaciones Exteriores de Francia, Catherine Colonna, encontró algunos «problemas relacionados con la neutralidad» en la UNRWA, pero consideran que Israel no ha proporcionado pruebas concluyentes.

«UNRWA-Hamás había cesado ya sus operaciones en ese lugar, y no tenía más personal de la ONU ni llevaba a cabo actividades de Naciones Unidas allá. El recinto no goza de ningún tipo de inmunidad, y la confiscación del mismo por las autoridades israelíes se llevó a cabo de acuerdo con la legislación israelí y la legislación internacional», indicó el ministerio de Relaciones Exteriores israelí en un comunicado.

La agencia de la ONU para los refugiados palestinos denunció un «ataque sin precedentes», por boca de Roland Friedrich, director de la UNRWA en Cisjordania y Jerusalén Este.

– «Una violación grave» –

La demolición «es una violación grave del derecho internacional y de los privilegios e inmunidades de Naciones Unidas», fustigó.

«Al igual que todos los Estados miembros de la ONU, Israel debe proteger y respetar la inviolabilidad de los locales de la ONU», apuntó por su lado Jonathan Fowler, portavoz de la agencia.

Según él, fuerzas israelíes «asaltaron» el recinto pasadas las 05H00 GMT y expulsaron a los guardias de seguridad del lugar, antes de que los buldóceres entraran y comenzaran a demoler edificios.

«Esto debería ser una llamada de atención», añadió Fowler.

«Lo que le sucede hoy a la UNRWA puede ocurrir mañana a cualquier otra organización internacional o misión diplomática en todo el mundo», estimó.

En fotos de AFP se ve maquinaria pesada demoliendo estructuras.

El ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, había hecho una breve visita al lugar, constató un fotógrafo de la AFP.

– «Día histórico» –

«Este es un día histórico, un día de celebración y un día muy importante para la gobernanza de Jerusalén», afirmó Ben Gvir, citado en un comunicado.

«Durante años, estos partidarios del terrorismo estuvieron aquí, y hoy están siendo desalojados de aquí junto con todo lo que construyeron en este lugar. Esto es lo que les sucederá a todos los partidarios del terrorismo», añadió el ministro.

El complejo en el este de Jerusalén, la parte de mayoría árabe anexionada por Israel, llevaba sin personal de la UNRWA desde enero de 2025, cuando entró en vigor una ley que prohibía sus operaciones tras una batalla de meses sobre su trabajo en la Franja de Gaza.

La prohibición se aplica a Jerusalén Este, pero la agencia aún opera en Cisjordania ocupada y Gaza.

A principios de diciembre, el jefe de la UNRWA, Philippe Lazzarini, denunció la incautación por parte de las autoridades israelíes de activos del complejo. La policía declaró a la AFP que formaba parte de una operación de cobro de deudas.

En una publicación en X, Lazzarini denunció que las autoridades se apropiaron de «muebles, equipos informáticos y otras propiedades» y la bandera de la ONU fue reemplazada por una israelí.

En ese momento, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó la «entrada no autorizada» en «instalaciones de las Naciones Unidas».

Meses después de que comenzara la guerra en Gaza, en octubre de 2023, las autoridades israelíes declararon a Guterres y Lazzarini como personas non gratas.

