Israel detecta un misil lanzado desde el Yemen que se fragmenta en el aire

1 minuto

Jerusalén, 22 ago (EFE).- El Ejército israelí detectó este viernes un misil lanzado desde el Yemen hacia el centro de Israel e indicó que, «probablemente», el artefacto se fragmentó en el aire después de hacer sonar las alarmas en varias zonas del país.

Según un comunicado castrense, una revisión inicial sugiere que el misil «probablemente» se desintegró en el aire.

Los sistemas de defensa aérea realizaron varios intentos de interceptar el misil durante el incidente y las sirenas sonaron por Israel de acuerdo con el protocolo, añadió el Ejército.

Y agregó que se reportó caída de metralla en el centro de Israel, algo que se está revisando.

Además, el Ejército israelí había informado a primera hora de la tarde de que habían sonado las sirenas en lugares cercanos a la Franja de Gaza al detectar un vehículo aéreo no tripulado desde Yemen que fue interceptado con éxito.

Desde el inicio de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza el 7 de octubre de 2023, los rebeldes hutíes del Yemen, respaldados por Irán, han lanzado centenares de misiles contra territorio israelí en señal de apoyo a los palestinos en el enclave.

El domingo, los rebeldes hutíes del Yemen reivindicaron el lanzamiento de un misil contra el aeropuerto israelí de Ben Guirón, en la localidad de Lod, a 15 kilómetros al este de Tel Avid.

Israel había lanzado un día antes un ataque contra una planta energética en Saná, la capital yemení. EFE

