Israel dice haber atacado cuartel general de drones de la Guardia Revolucionaria

2 minutos

Jerusalén, 9 mar (EFE).- El Ejército de Israel dijo este lunes haber atacado el cuartel general desde el que la Guardia Revolucionaria, el cuerpo militar más poderoso de Irán que protege al régimen, «almacenaba y disparaba» drones contra su país.

«Como parte de los ataques, el Ejército atacó el cuartel general de vehículos aéreos no tripulados del CGR (Cuerpo de la Guardia Revolucionaria). Desde allí, el régimen terrorista iraní lanzó vehículos aéreos no tripulados hacia el Estado de Israel y almacenó en su interior otros vehículos aéreos no tripulados preparados para su lanzamiento», detalla el comunicado castrense.

El Ejército israelí asegura que estos ataques «forman parte de la fase destinada a intensificar los daños a los principales arsenales y sistemas de militares» del régimen iraní.

«El esfuerzo conjunto para degradar aún más las capacidades de disparo y defensa del régimen continúa actualmente, junto con la continua expansión de los ataques contra la infraestructura de producción de misiles balísticos en todo Irán», agregó.

Lo cierto es que en este décimo día de guerra, Irán ha seguido lanzando misiles balísticos y también bombas de racimo principalmente contra el centro -sobre todo en Tel Aviv- y norte de Israel a lo largo de este lunes.

De hecho, el impacto de un misil iraní en la zona central del país causó un muerto y dos heridos críticos, lo que supone el primer fallecido en territorio israelí desde el pasado 1 de marzo; día en el que murieron nueve personas.

El servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) informó del fallecimiento de un hombre de unos 40 años en Yehud, localidad cercana al aeropuerto de Ben Gurión, después de que se registraran varios impactos en el centro de Israel.

Este servicio indicó que, al llegar a la zona afectada, encontró dos hombres inconscientes y que, tras realizar la maniobras de reanimación, se declaró la muerte de uno de ellos. El segundo herido fue trasladado al hospital. EFE

