Israel dice que ha atacado un centro de mando y drones en el Dayhe de Beirut

2 minutos

Jerusalén, 6 mar (EFE).- El Ejército de Israel anunció este viernes, en el que es ya el séptimo día de guerra contra Irán, bombardeos de madrugada contra un centro de mando de Hizbulá y una instalación en la que almacenaban drones.

«Las FDI atacaron durante la noche centros de mando de Hizbulá y estructuras de varios pisos que constituían sitios terroristas en Beirut», añade el comunicado castrense.

En el Líbano, además de bombardeos contra el Dayhe y Haret Hreik (áreas en las que el Ejército israelí había urgido a la población a irse), se registraron también ataques cerca de Baalbek, en el este del país, y en ciudades del sur como Touline o Srifa, según la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN).

La tarde del jueves, en una orden israelí de desalojo forzoso contra el sur de Beirut sin precedentes, el portavoz castrense Avichai Adraee, había indicado a los residentes de Burj Al Barajneh y Hadath que se dirigieran al este, hacia el Monte Líbano, y a los de Haret Hreik y Chiyah que se dirigieran al norte.

Esto se produjo tan solo un día después de otra orden militar anterior para que los cientos de miles de libaneses que viven al sur del río Litani abandonaran también sus hogares hacia el norte.

El pasado lunes, Hizbulá lanzó cohetes contra Israel en apoyo a Irán y en venganza por la muerte del líder Ali Jamenení, reavivando una guerra que inacabada pese al alto el fuego en noviembre de 2024, ya que Israel continuaba perpetrando ataques casi diarios contra el sur del Líbano y mantiene allí a tropas.

Según emergencias, hay al menos 123 fallecidos y 683 heridos en el Líbano, además de decenas de miles de desplazados. EFE

pms/llb