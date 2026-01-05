Israel dice que Maduro utilizó Venezuela para lavar dinero de Hizbulá con respaldo de Irán

3 minutos

Jerusalén, 5 ene (EFE).- El Gobierno israelí aseguró hoy que el ya expresidente venezolano Nicolás Maduro, capturado por EE.UU. en una operación relámpago desarrollada el sábado, utilizó Venezuela para lavar dinero de la milicia chíi libanesa Hizbulá con el respaldo de Irán.

«Maduro ha liderado un régimen terrorista respaldado por Irán, utilizando a Venezuela como plataforma para el narcotráfico y el lavado de dinero de redes terroristas de Hizbulá. Puedo decirles que Venezuela también forma parte del eje del terror (iraní)», dijo la portavoz del Ejecutivo israelí, Shosh Bedrosian, en su rueda de prensa diaria.

Bedrosian se hizo eco también de la visión del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, que consideró que Venezuela «sirvió de base para los operativos terroristas de Hizbulá y albergó instalaciones de producción de armas iraníes».

«El primer ministro (israelí, Benjamín Netanyahu) ha declarado que Irán exporta su terrorismo a Venezuela para perjudicar a Israel y Estados Unidos, y que ha estado trabajando en connivencia con el régimen de Maduro», señaló Bedrosian.

El mandatario israelí ya celebró ayer que «muchos países» de América Latina «están volviendo al eje estadounidense», después de que un día antes Estados Unidos atacara distintos puntos estratégicos de Venezuela y capturara en Caracas a Maduro.

Asimismo, felicitó por la operación al presidente estadounidense, Donald Trump, encargado de ordenar los ataques y la captura de Maduro. Este último ha pasado las últimas horas en un centro de detención de máxima seguridad en Nueva York para comparecer a la justicia estadounidense a partir de hoy.

Las palabras del primer ministro israelí iban ayer en la misma línea de los elogios que el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, le trasladó públicamente a Trump, con el deseo de que, «con el retorno de la democracia al país» caribeño, Israel y Venezuela puedan restablecer «relaciones amistosas».

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó ayer que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asuma como presidenta encargada del país suramericano, después de que Trump apuntara a que sería ella quien tomaría las riendas de manera temporal.

Durante su intervención el sábado, tras conocerse la captura de Maduro, Rodríguez sentenció que EE.UU. lanzó «una operación con el único objetivo de un cambio de régimen y de apoderarse de los recursos naturales de Venezuela» y, entre otros puntos, añadió que el ataque estadounidense tenía «tinte sionista».

Desde que el difunto presidente venezolano Hugo Chávez rompió relaciones diplomáticas con Israel en 2009, en el marco de la ‘Operación Plomo Fundido’ en Gaza (2008-2009), Venezuela se convirtió en uno de los países con críticas más severas con las políticas israelíes hacia los palestinos y en materia exterior dentro de la región de Oriente Medio.

Mientras, la líder opositora venezolana María Corina Machado, que aguarda con incertidumbre el devenir político de su país y los planes de Trump para el mismo, se ha pronunciado repetidamente a favor de la ofensiva israelí en Gaza tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y ha mencionando incluso su intención de establecer una embajada en Jerusalén si alcanza el poder. EFE

