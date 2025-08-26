The Swiss voice in the world since 1935

Israel dice que relaciones con Brasil están a un nivel «más bajo» al rechazar al embajador

Jerusalén, 26 ago (EFE).- El Ministerio de Exteriores israelí afirmó este martes que las relaciones de Israel con Brasil «se desarrollan ahora a un nivel diplomático más bajo» después de que el país sudamericano rechazara recibir a su nuevo embajador allí.

En un comunicado, Exteriores afirmó que, «de manera inusual», Brasil se negó a recibir -para aprobar las credenciales- al nuevo embajador israelí en el país, Gali Dagan.

«Israel retiró la solicitud y las relaciones entre ambos países se desarrollan ahora a un nivel diplomático más bajo», añade la nota, que destaca la «postura crítica y hostil que Brasil ha mostrado hacia Israel desde el 7 de octubre» de 2023, cuando el grupo islamista Hamás atacó territorio israelí y mató a 1.200 personas.

Dicha postura «se agravó cuando su presidente comparó las acciones de Israel con las de los nazis», dice sobre las declaraciones de Luiz Inácio Lula da Silva en febrero de 2024 comparando la actuación de Israel en Gaza con lo hecho por Hitler con los judíos en la Segunda Guerra Mundial. En respuesta, Israel declaró al presidente brasileño Lula persona non grata.

Exteriores israelí concluye su comunicado afirmando que «mantiene un estrecho contacto con los numerosos círculos de amistad de Israel en Brasil». EFE

