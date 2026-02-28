Israel emplea 200 cazas para atacar Irán, el mayor despliegue aéreo de su historia

2 minutos

Jerusalén, 28 feb (EFE).- El Ejército israelí informó este sábado de que unos 200 aviones de combate bombardearon cerca de 500 objetivos en el oeste y centro de Irán, en el que calificó como el mayor despliegue aéreo en la historia de su Fuerza Aérea, dirigido contra el sistema de misiles y las defensas del régimen iraní.

«Los aviones de combate lanzaron cientos de municiones contra aproximadamente 500 objetivos, incluyendo sistemas de defensa aérea y lanzadores de misiles, en varios puntos de Irán», sostiene el Ejército en un comunicado, en el que afirma haber afectado en particular las lanzaderas emplazadas en la zona oeste del país persa.

Según el comunicado castrense, la operación fue dirigida por la inteligencia militar y la Fuerza Aérea israelí y se llevó a cabo tras una planificación «precisa» basada en información de alta calidad.

Entre los blancos alcanzados figura una instalación en Tabriz, en el oeste de Irán, utilizada por una unidad de misiles superficie-superficie que, según Israel, tenía previsto disparar «decenas de proyectiles» contra población civil israelí.

Desde la primera hora del sábado, Israel bombardea en colaboración con Estados Unidos la República Islámica de forma ininterrumpida, habiendo atacado hasta ahora «cientos» de objetivos en Irán, tres de ellos lugares en los que altos cargos iraníes estaban reunidos, según un oficial de las fuerzas armadas.

Este aseguró que los ataques acabaron con la vida de varias personas clave esenciales del régimen de los ayatolás.

Por su parte, las fuerzas armadas israelíes aseguraron en un comunicado posterior haber interceptado «varias» aeronaves (drones) lanzadas desde Irán hacia el Estado de Israel.

A primera hora de esta mañana, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra el país persa y se reportaron explosiones en Teherán y otras urbes, como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro), a lo que Irán ha respondido con el lanzamiento de misiles y drones contra bases militares estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, y centros militares en territorio israelí, según informó la Guardia Revolucionaria.

Según dijo un portavoz de la Media Luna Roja a la agencia oficial iraní ISNA, los ataques de Israel y Estados Unidos de este sábado en Irán han causado 201 muertos y 747 heridos.

EFE no ha podido verificar de manera independiente el alcance de los ataques israelíes y estadounidenses en la República Islámica, donde no se permite a los medios internacionales acudir ni tomar imágenes en los lugares afectados por los bombardeos. EFE

ybp/mt/ep